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Курносов Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1912

Дата смерти

08.05.1967

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912

Отец: Курносов Иван Степанович

Мать: Курносова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курносова Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курносова Елена Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курносова Елена Фёдоровна

Смерть
08.05.1967
Похороны
Неизвестно
Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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