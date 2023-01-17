Курносов Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1912
Дата смерти08.05.1967
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курносова Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курносова Елена Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1967
Похороны
Неизвестно
Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область