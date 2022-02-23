Цибуленко Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цибуленко Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1952

Дата смерти

23.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1952

Отец: Цибуленко Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цибуленко Андрей Владимирович

Мать ребёнка: (Цибуленко) Алла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Цибуленко) Алла Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1977

Сын: Цибуленко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: (Цибуленко) Алла Ивановна

Смерть
23.02.2022

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