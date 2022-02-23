Цибуленко Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1952
Дата смерти23.02.2022
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1952
Отец: Цибуленко Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цибуленко Андрей Владимирович
Мать ребёнка: (Цибуленко) Алла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1977
Сын: Цибуленко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: (Цибуленко) Алла Ивановна
Смерть
23.02.2022