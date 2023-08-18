Цибуленко Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цибуленко Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цибуленко Владимир Владимирович

Мать: (Цибуленко) Алла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Цибуленко) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: (Иванова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цибуленко Игорь Андреевич

Мать ребёнка: (Иванова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цибуленко Константин Андреевич

Мать ребёнка: (Иванова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Иванова) Татьяна

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