Цибуленко Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Цибуленко) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: (Иванова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цибуленко Игорь Андреевич
Мать ребёнка: (Иванова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цибуленко Константин Андреевич
Мать ребёнка: (Иванова) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Иванова) Татьяна