Роиашов Родион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ромашова Валентина Родионовна
Мать ребёнка: Ромашова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромашов Владимир Родионович
Мать ребёнка: Ромашова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ромашова Лида Родионовна
Мать ребёнка: Ромашова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ромашова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромашов Николай Родионович
Мать ребёнка: Ромашова Клавдия
Рождение ребёнка
31.03.1924
Дочь: Ромашова Александра Родионовна
Мать ребёнка: Ромашова Клавдия