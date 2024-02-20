Роиашов Родион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роиашов Родион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромашова Валентина Родионовна

Мать ребёнка: Ромашова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромашов Владимир Родионович

Мать ребёнка: Ромашова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромашова Лида Родионовна

Мать ребёнка: Ромашова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромашов Петр Родионович

Мать ребёнка: Ромашова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромашов Николай Родионович

Мать ребёнка: Ромашова Клавдия

Рождение ребёнка
31.03.1924

Дочь: Ромашова Александра Родионовна

Мать ребёнка: Ромашова Клавдия

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