Ромашова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромашова Валентина Родионовна

Отец ребёнка: Роиашов Родион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромашов Владимир Родионович

Отец ребёнка: Роиашов Родион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромашова Лида Родионовна

Отец ребёнка: Роиашов Родион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромашов Петр Родионович

Отец ребёнка: Роиашов Родион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромашов Николай Родионович

Отец ребёнка: Роиашов Родион

Рождение ребёнка
31.03.1924

Дочь: Ромашова Александра Родионовна

Отец ребёнка: Роиашов Родион

Смерть
Неизвестно

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