Ромашова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1969
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ромашова Валентина Родионовна
Отец ребёнка: Роиашов Родион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромашов Владимир Родионович
Отец ребёнка: Роиашов Родион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ромашова Лида Родионовна
Отец ребёнка: Роиашов Родион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Роиашов Родион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромашов Николай Родионович
Отец ребёнка: Роиашов Родион
Рождение ребёнка
31.03.1924
Дочь: Ромашова Александра Родионовна
Отец ребёнка: Роиашов Родион
Смерть
Неизвестно