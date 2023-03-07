Матохин Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1642
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642
Отец: Матохин Иван Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1676
Сын: Матохин Степан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1687
Сын: Матохин Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1689
Сын: Матохин Константин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1691
Сын: Матохин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно