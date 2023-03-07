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Матохин Василий Иванович

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Место рождения

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642

Отец: Матохин Иван Сергеевич

Мать: не указана

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1676

Сын: Матохин Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1687

Сын: Матохин Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1689

Сын: Матохин Константин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1691

Сын: Матохин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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