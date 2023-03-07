Авраамова (Михайлова) Агафья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Иванова Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович
Дочь: Авраамова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович
Сын: Авраамов Терентий Михайлович
Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович
Сын: Авраамов Елисей Михайлович
Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович
Сын: Авраамов Феодор Михайлович
Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович
Дочь: Авраамова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович
Дочь: Авраамова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович
Сын: Авраамов Косма (Козьма) Михайлович
Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович
Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович
Сын: Авраамов Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович
Сын: Авраамов Самуил Михайлович
Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович