Авраамова (Михайлова) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамова (Михайлова) Агафья Михайловна

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.08.1820 ст.

Дочь: Иванова Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1822

Дочь: Авраамова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1824 ст.

Сын: Авраамов Терентий Михайлович

Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1825 ст.

Сын: Авраамов Елисей Михайлович

Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1826 ст.

Сын: Авраамов Феодор Михайлович

Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1827 ст.

Дочь: Авраамова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1828 ст.

Дочь: Авраамова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1834 ст.

Сын: Авраамов Косма (Козьма) Михайлович

Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1835 ст.

Сын: Авраамов Флор Михайлович

Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1837 ст.

Сын: Авраамов Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1838 ст.

Сын: Авраамов Самуил Михайлович

Отец ребёнка: Авраамов Михаил Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авраамов Михаил Авраамович

Смерть
Неизвестно
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