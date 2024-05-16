Гренц Александр Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Гренц Богдан/Готфрид
Мать: Гренц Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гренц Лидия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гренц Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гренц Роберт Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно