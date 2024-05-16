Гренц Александр Богданович 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гренц Александр Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Гренц Богдан/Готфрид

Мать: Гренц Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гренц Лидия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гренц Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гренц Роберт Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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