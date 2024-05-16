Гренц Роберт Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гренц Александр Богданович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гренц Лидия Робертовна
Мать ребёнка: Гренц Амалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гренц Александр Робертович
Мать ребёнка: Гренц Амалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гренц Амалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гренц Тамара Робертовна
Мать ребёнка: Гренц Амалия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гренц Амалия