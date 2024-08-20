Панарина (Панарина?) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Панарина?) Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1873

Отец: Панарин Филипп Миронович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Филипп Христофорович

Рождение ребёнка
29.03.1892

Сын: Панарин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Панарин Филипп Христофорович

Рождение ребёнка
20.07.1895

Сын: Панарин Илья Филиппович

Отец ребёнка: Панарин Филипп Христофорович

Рождение ребёнка
22.02.1897

Сын: Панарин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Панарин Филипп Христофорович

Рождение ребёнка
08.11.1909

Сын: Панарин Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Панарин Филипп Христофорович

Смерть
Неизвестно

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