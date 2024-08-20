Панарина (Панарина?) Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1873
Отец: Панарин Филипп Миронович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1892
Отец ребёнка: Панарин Филипп Христофорович
Рождение ребёнка
20.07.1895
Отец ребёнка: Панарин Филипп Христофорович
Рождение ребёнка
22.02.1897
Сын: Панарин Василий Филиппович
Отец ребёнка: Панарин Филипп Христофорович
Рождение ребёнка
08.11.1909
Сын: Панарин Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Панарин Филипп Христофорович
Смерть
Неизвестно