Полубояровъ Петръ
Место рождения
Дата рождения16.12.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1867
Отец: Полубояровъ Михаилъ
Мать: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
09.12.1889
Дочь: Полубоярова Евгения
Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
17.04.1891
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
08.06.1893
Сын: Полубояровъ Федоръ
Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
23.10.1895
Дочь: Бурлакова Надежда
Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
04.11.1899
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
13.07.1904
Сын: Полубояровъ Иванъ
Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
23.09.1905
Сын: Полубояровъ Иванъ
Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
05.12.1907
Сын: Полубояровъ Николай
Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
03.05.1913
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно