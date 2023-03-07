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Полубояровъ Петръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.12.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1867

Отец: Полубояровъ Михаилъ

Мать: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1889

Дочь: Полубоярова Евгения

Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1891

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1893

Сын: Полубояровъ Федоръ

Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1895

Дочь: Бурлакова Надежда

Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1899

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1904

Сын: Полубояровъ Иванъ

Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1905

Сын: Полубояровъ Иванъ

Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1907

Сын: Полубояровъ Николай

Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1913

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Полубоярова Прасковья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полубоярова Прасковья Федорова

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