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(Urusova) Lidia Sergeevna
(Urusova) Lidia Sergeevna
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1853
Дата смерти
1869
Пол
Женский
Отец
Кн. Урусов-Урусов Сергей Семенович
1827 г.р.
Мать
Urusov (Nesterova) Tatyana Afanacievna
1829 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец:
Кн. Урусов-Урусов Сергей Семенович
Мать:
Urusov Tatyana Afanacievna
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
1869
Russia
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