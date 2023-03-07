(Urusova) Lidia Sergeevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Urusova) Lidia Sergeevna

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1853

Дата смерти

1869

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Кн. Урусов-Урусов Сергей Семенович

Мать: Urusov Tatyana Afanacievna

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1869
Russia
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