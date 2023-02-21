Александра Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Семененко Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Семененко Филипп Ларионович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Семененко Иван Филиппович
Отец ребёнка: Семененко Филипп Ларионович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Семененко Марья Филипповна
Отец ребёнка: Семененко Филипп Ларионович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Семененко Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Семененко Филипп Ларионович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Семененко Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Семененко Филипп Ларионович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Семененко Домна Филипповна
Отец ребёнка: Семененко Филипп Ларионович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Семененко Савва Филиппович
Отец ребёнка: Семененко Филипп Ларионович
Смерть
Неизвестно