Александра Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Лаврентьевна

Александра Лаврентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Семененко Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Семененко Филипп Ларионович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Семененко Иван Филиппович

Отец ребёнка: Семененко Филипп Ларионович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Семененко Марья Филипповна

Отец ребёнка: Семененко Филипп Ларионович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Семененко Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Семененко Филипп Ларионович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Семененко Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Семененко Филипп Ларионович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Семененко Домна Филипповна

Отец ребёнка: Семененко Филипп Ларионович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Семененко Савва Филиппович

Отец ребёнка: Семененко Филипп Ларионович

Мурафа, Харківська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close