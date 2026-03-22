Седов Николай Петрович
мужской, родился 1924
умер 1988
ОтецСедов Петр Михайлович01.09.1899 ст. г.р.
МатьСедова (Чадова) Наталья Ивановна20.08.1900 ст. г.р.
Дети
Седова Наталья Николаевна14.01.1961 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.1961
Дочь: Седова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1988