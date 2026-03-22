Седов Николай Петрович 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Седов Николай Петрович

Автор
МЧ
Черкина М.

мужской, родился 1924

умер 1988

Отец
Седов Петр Михайлович01.09.1899 ст. г.р.
Мать
Седова (Чадова) Наталья Ивановна20.08.1900 ст. г.р.
Дети
Седова Наталья Николаевна14.01.1961 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Седов Петр Михайлович

Мать: Седова (Чадова) Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.01.1961

Дочь: Седова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1988

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