Бычкова (Земскова) Зиновия Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Земскова) Зиновия Аристарховна

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

25.10.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1862 ст.

Отец: Земсков Аристарх Николаевич

Мать: Земскова Екатерина Ивановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
23.01.1883

Муж: Бычков Яков Асафович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.08.1885 ст.

Дочь: Бычкова Каллиста Яковлевна

Отец ребёнка: Бычков Яков Асафович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Петрова (Бычкова) Евпраксия Яковлевна

Отец ребёнка: Бычков Яков Асафович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Бычкова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Бычков Яков Асафович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.02.1893 ст.

Дочь: Филиппова (Бычкова) Ираида Яковлевна

Отец ребёнка: Бычков Яков Асафович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.12.1894 ст.

Сын: Бычков Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Бычков Яков Асафович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.02.1896 ст.

Дочь: Смирнова (Бычкова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Бычков Яков Асафович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.11.1897 ст.

Дочь: Бычкова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Бычков Яков Асафович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.12.1899 ст.

Дочь: Бычкова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Бычков Яков Асафович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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