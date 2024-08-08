Бычкова (Земскова) Зиновия Аристарховна
Место рождения
Дата рождения25.10.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1862 ст.
Бракосочетание
23.01.1883
Муж: Бычков Яков Асафович
Рождение ребёнка
26.08.1885 ст.
Дочь: Бычкова Каллиста Яковлевна
Отец ребёнка: Бычков Яков Асафович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Петрова (Бычкова) Евпраксия Яковлевна
Отец ребёнка: Бычков Яков Асафович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Бычкова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Бычков Яков Асафович
Рождение ребёнка
26.02.1893 ст.
Дочь: Филиппова (Бычкова) Ираида Яковлевна
Отец ребёнка: Бычков Яков Асафович
Рождение ребёнка
15.12.1894 ст.
Отец ребёнка: Бычков Яков Асафович
Рождение ребёнка
17.02.1896 ст.
Дочь: Смирнова (Бычкова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Бычков Яков Асафович
Рождение ребёнка
03.11.1897 ст.
Дочь: Бычкова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Бычков Яков Асафович
Рождение ребёнка
02.12.1899 ст.
Дочь: Бычкова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Бычков Яков Асафович
Смерть
Неизвестно