Казаков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алеева Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казакова Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Казакова Федора
Смерть
Неизвестно