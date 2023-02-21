Большакова (Казакова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Казакова) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казаков Николай

Мать: Казакова Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тябина Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Большаков Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Большаков Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Валерий

Смерть
Неизвестно
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