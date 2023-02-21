Большакова (Казакова) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казаков Николай
Мать: Казакова Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тябина Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Большаков Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Большаков Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Большаков Валерий
Смерть
Неизвестно