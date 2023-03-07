Гудёнина (Помыкалова) Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудёнина (Помыкалова) Прасковья Ефимовна

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

13.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ефим

Мать: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.06.1898 ст.

Дочь: Гудёнина Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Гудёнин Василий Андреевич

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.07.1901 ст.

Сын: Гудёнин Никанор Васильевич

Отец ребёнка: Гудёнин Василий Андреевич

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.02.1904 ст.

Дочь: Гудёнина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Гудёнин Василий Андреевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.08.1905 ст.

Сын: Гудёнин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Гудёнин Василий Андреевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Гудёнин ? Васильевич

Отец ребёнка: Гудёнин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
06.06.1910 ст.

Дочь: Пашкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Гудёнин Василий Андреевич

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудёнин Василий Андреевич

Смерть
13.08.1958
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Запись акта о смерти №60 от 14.08.1958 Врачебное свидетельство о смерти от 14.08.1958 Симская больница Причина - кардиосклероз, склероз сосудов головного мозга Последний адрес - Сим, ул. Кирова, 68
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