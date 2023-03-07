Гудёнина (Помыкалова) Прасковья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти13.08.1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.06.1898 ст.
Дочь: Гудёнина Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Гудёнин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
29.07.1901 ст.
Сын: Гудёнин Никанор Васильевич
Отец ребёнка: Гудёнин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
23.02.1904 ст.
Дочь: Гудёнина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Гудёнин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
05.08.1905 ст.
Сын: Гудёнин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Гудёнин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гудёнин ? Васильевич
Отец ребёнка: Гудёнин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
06.06.1910 ст.
Дочь: Пашкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Гудёнин Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1958
Запись акта о смерти №60 от 14.08.1958 Врачебное свидетельство о смерти от 14.08.1958 Симская больница Причина - кардиосклероз, склероз сосудов головного мозга Последний адрес - Сим, ул. Кирова, 68