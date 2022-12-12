Гудёнин Никанор Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.07.1901 ст.
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1901 ст.
Рождение ребёнка
1928
Сын: Гудёнин Григорий Никанорович
Мать ребёнка: Гудёнина Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудёнина Зинаида Никаноровна
Мать ребёнка: Гудёнина Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область