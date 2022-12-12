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Гудёнин Никанор Васильевич

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Место рождения

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

29.07.1901 ст.

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1901 ст.

Отец: Гудёнин Василий Андреевич

Мать: Гудёнина Прасковья Ефимовна

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Гудёнин Григорий Никанорович

Мать ребёнка: Гудёнина Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудёнина Зинаида Никаноровна

Мать ребёнка: Гудёнина Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудёнина Мария Александровна

Смерть
1975
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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