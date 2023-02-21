Щебланин Геннадий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щебланин Геннадий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1995

Дочь: Ульяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Щебланина Юлия Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щебланина Юлия Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
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