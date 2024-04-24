Леуткина Мавра Иванова
Место рождения
Дата рождения25.04.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1873 ст.
Крещение
25.04.1873 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Макар Евсеев Офицеров тож Михалев Иустина Исидорова Абрамова- девка
Рождение ребёнка
09.05.1895 ст.
Дочь: Леуткина Варвара незаконная
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.02.1898 ст.
Сын: Леуткин Николай Незаконный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.08.1900 ст.
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно