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Леуткина Мавра Иванова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

25.04.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1873 ст.

Отец: Леуткин Иван Фотиев

Мать: Леуткина (Пантюшина) Васса Иванова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
25.04.1873 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Макар Евсеев Офицеров тож Михалев Иустина Исидорова Абрамова- девка
Рождение ребёнка
09.05.1895 ст.

Дочь: Леуткина Варвара незаконная

Отец ребёнка: не указан

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.02.1898 ст.

Сын: Леуткин Николай Незаконный

Отец ребёнка: не указан

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.08.1900 ст.

Сын: Леуткин Иоанн Незаконный

Отец ребёнка: не указан

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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