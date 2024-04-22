Леуткин Иоанн Незаконный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леуткин Иоанн Незаконный

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

20.08.1900 ст.

Дата смерти

26.01.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.08.1900 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Михаил Николаев Лещев-?- г. Моршанск - мещанин Мария Афанасьева Лещева- жена
Рождение
20.08.1900 ст.

Отец: не указан

Мать: Леуткина Мавра Иванова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
26.01.1901 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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