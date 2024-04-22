Леуткин Иоанн Незаконный
Место рождения
Дата рождения20.08.1900 ст.
Дата смерти26.01.1901 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.08.1900 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Михаил Николаев Лещев-?- г. Моршанск - мещанин Мария Афанасьева Лещева- жена
Рождение
20.08.1900 ст.
Мать: Леуткина Мавра Иванова
Смерть
26.01.1901 ст.
5 1/2 Простуда