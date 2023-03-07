Кульмизева Устинья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кульмизев Федот Трофимович
Отец ребёнка: Кульмизев Трофим Прокофьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Кульмизев Трофим Прокофьевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кульмизев Максим Трофимович
Отец ребёнка: Кульмизев Трофим Прокофьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кульмизев Петр Трофимович
Отец ребёнка: Кульмизев Трофим Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно