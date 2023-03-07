Кульмизева Устинья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульмизева Устинья Афанасьевна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кульмизев Федот Трофимович

Отец ребёнка: Кульмизев Трофим Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Кульмизев Трофим Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кульмизев Максим Трофимович

Отец ребёнка: Кульмизев Трофим Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кульмизев Петр Трофимович

Отец ребёнка: Кульмизев Трофим Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кульмизев Трофим Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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