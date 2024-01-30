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Погодин Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1948

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1948

Отец: Погодин Михаил

Мать: Погодина Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
04.01.1977

Сын: Погодин Иван Анатольевич

Мать ребёнка: Погодина Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Погодин Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Погодина Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодин Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Погодина Зинаида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погодина Зинаида Николаевна

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