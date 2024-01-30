Погодин Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1948
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1948
Отец: Погодин Михаил
Рождение ребёнка
04.01.1977
Мать ребёнка: Погодина Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
1978
Сын: Погодин Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Погодина Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погодин Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Погодина Зинаида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно