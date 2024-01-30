Погодина Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погодина Зинаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1948

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1977

Сын: Погодин Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Погодин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
1978

Сын: Погодин Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Погодин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодин Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Погодин Анатолий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погодин Анатолий Михайлович

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