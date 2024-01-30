Погодина Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1977
Отец ребёнка: Погодин Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
1978
Сын: Погодин Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Погодин Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погодин Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Погодин Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно