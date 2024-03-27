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Катков Александр Николаевич

Место рождения

Россия Тверская область, г. Калязин

Дата рождения

21.11.1893

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1893

Отец: Котков Николай Алексеевич

Мать: Коткова Анна Дмитриевна

Россия Тверская область, г. Калязин
Бракосочетание
17.08.1923

Жена: Каткова Эсфирь Давидовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.03.1926

Сын: Катков Рудольф Александрович

Мать ребёнка: Каткова Эсфирь Давидовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер
Смерть
1937
Узбекистан совхоз Дальверзин-З Беговатского района Ташкентской обл.
Похороны
Неизвестно
Фергана, Узбекистан
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