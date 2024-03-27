Катков Александр Николаевич
Место рожденияРоссия Тверская область, г. Калязин
Дата рождения21.11.1893
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1893
Отец: Котков Николай Алексеевич
Мать: Коткова Анна Дмитриевна
Россия Тверская область, г. Калязин
Бракосочетание
17.08.1923
Жена: Каткова Эсфирь Давидовна
Рождение ребёнка
09.03.1926
Сын: Катков Рудольф Александрович
Мать ребёнка: Каткова Эсфирь Давидовна
Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер
Смерть
1937
Узбекистан совхоз Дальверзин-З Беговатского района Ташкентской обл.
Похороны
Неизвестно
Фергана, Узбекистан