Наймушин Савелий (Сава) Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушин Савелий (Сава) Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1821

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Наймушин Антон Иванов

Мать: Наймушина Степанида Савинова

Бракосочетание
09.02.1789 ст.

Жена: Наймушина Матрена (Лаврентьева)

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Наймушин Григорий Савельев

Мать ребёнка: Наймушина Матрена (Лаврентьева)

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Наймушин Егор Савельев

Мать ребёнка: Наймушина Матрена (Лаврентьева)

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Наймушин Харлапий Савельев

Мать ребёнка: Наймушина Матрена (Лаврентьева)

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Анисия Савельева

Мать ребёнка: Наймушина Матрена (Лаврентьева)

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Агафия Савельева

Мать ребёнка: Наймушина Матрена (Лаврентьева)

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Ирина Тихонова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1821
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