Наймушин Савелий (Сава) Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Бракосочетание
09.02.1789 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Наймушин Григорий Савельев
Мать ребёнка: Наймушина Матрена (Лаврентьева)
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Наймушина Матрена (Лаврентьева)
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Наймушин Харлапий Савельев
Мать ребёнка: Наймушина Матрена (Лаврентьева)
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Анисия Савельева
Мать ребёнка: Наймушина Матрена (Лаврентьева)
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Агафия Савельева
Мать ребёнка: Наймушина Матрена (Лаврентьева)
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наймушина Ирина Тихонова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1821