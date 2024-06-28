Аушев Владимир Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти02.05.1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Аушев Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аушев Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорук Пелагея Семеновна
Работа или профессия
До 1929
священник, служитель культа в 1929 г. отрёкся от сана на общем собрании депо Казатин
Рождение ребёнка
18.06.1939
Мать ребёнка: Зорук Пелагея Семеновна
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Смерть
02.05.1952