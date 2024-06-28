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Аушев Владимир Матвеевич

Место рождения

Казатин, Вінницька область

Дата рождения

1884

Дата смерти

02.05.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Аушев Матвей

Мать: не указана

Казатин, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аушев Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорук Пелагея Семеновна

Работа или профессия
До 1929
Казатин, Вінницька область
священник, служитель культа в 1929 г. отрёкся от сана на общем собрании депо Казатин
Рождение ребёнка
18.06.1939

Сын: Аушев Вадим Владимирович

Мать ребёнка: Зорук Пелагея Семеновна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Смерть
02.05.1952

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