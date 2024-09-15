Скрипова Ирина
Место рождения
Дата рождения1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрипова Александра Мисаиловна
Отец ребёнка: Скрипов Мисаил Андреевич
Рождение ребёнка
09.12.1903
Сын: Скрипов Михаил Мисаилович
Отец ребёнка: Скрипов Мисаил Андреевич
Рождение ребёнка
29.12.1905
Сын: Скрипов Василий Мисаилович
Отец ребёнка: Скрипов Мисаил Андреевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Скрипов Николай Мисаилович
Отец ребёнка: Скрипов Мисаил Андреевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Скрипов Степан Мисаилович
Отец ребёнка: Скрипов Мисаил Андреевич
Рождение ребёнка
22.01.1920
Дочь: Скрипова Агния Мисаиловна
Отец ребёнка: Скрипов Мисаил Андреевич