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Скрипова Ирина

Место рождения

Пыёлдино, Сысольский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Пыёлдино, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрипов Мисаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипова Александра Мисаиловна

Отец ребёнка: Скрипов Мисаил Андреевич

Рождение ребёнка
09.12.1903

Сын: Скрипов Михаил Мисаилович

Отец ребёнка: Скрипов Мисаил Андреевич

Пыёлдино, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
29.12.1905

Сын: Скрипов Василий Мисаилович

Отец ребёнка: Скрипов Мисаил Андреевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Скрипов Николай Мисаилович

Отец ребёнка: Скрипов Мисаил Андреевич

Пыёлдино, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1915

Сын: Скрипов Степан Мисаилович

Отец ребёнка: Скрипов Мисаил Андреевич

Пыёлдино, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
22.01.1920

Дочь: Скрипова Агния Мисаиловна

Отец ребёнка: Скрипов Мисаил Андреевич

Пыёлдино, Сысольский муниципальный район, Республика Коми

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