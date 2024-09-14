Скрипов Михаил Мисаилович
Место рождения
Дата рождения09.12.1903
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1903
Отец: Скрипов Мисаил Андреевич
Мать: Скрипова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрипова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Ушакова Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Скрипова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ушакова Юлия Ивановна
Смерть
1967
Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра