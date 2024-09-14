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Скрипов Михаил Мисаилович

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Место рождения

Пыёлдино, Сысольский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

09.12.1903

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1903

Отец: Скрипов Мисаил Андреевич

Мать: Скрипова Ирина

Пыёлдино, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Ушакова Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Скрипова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ушакова Юлия Ивановна

Смерть
1967
Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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