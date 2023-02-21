Дмитриева (Колягина) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Колягина) Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1946

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1946

Отец: Калягин Василий Митрофанович

Мать: Колягина Любовь Филипповна

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Горлова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Горлов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1973

Сын: Горлов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Горлов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Горлова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Горлов Иван Александрович

Рождение ребёнка

Дочь: Губкина Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: Дмитриев Юрий Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Юрий Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горлов Иван Александрович

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