Дмитриева (Колягина) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1946
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Горлова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Горлов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1973
Отец ребёнка: Горлов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Горлова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Горлов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Дочь: Губкина Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: Дмитриев Юрий Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно