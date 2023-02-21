Колягина (Полуполтинных) Любовь Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колягина (Полуполтинных) Любовь Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Полуполтинных Филипп Дмитриевич

Мать: Полуполтинных Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
17.11.1946

Дочь: Дмитриева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Калягин Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Калягина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Калягин Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Калягин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Калягин Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Калягина Нинна Васильевна

Отец ребёнка: Калягин Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Калягин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Калягин Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Калягин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Калягин Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Калягин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Калягин Василий Митрофанович

Смерть
2016
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