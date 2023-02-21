Колягина (Полуполтинных) Любовь Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
17.11.1946
Дочь: Дмитриева Галина Васильевна
Отец ребёнка: Калягин Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Калягина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Калягин Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Калягин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Калягин Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Калягина Нинна Васильевна
Отец ребёнка: Калягин Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Калягин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Калягин Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
1959
Сын: Калягин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Калягин Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Калягин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Калягин Василий Митрофанович
Смерть
2016