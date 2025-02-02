Фурсина (Катыкина) Пелагея
женский, родилась 12.06.1934
умерла 13.06.1992
ОтецКатыкин Михаил ЕфимовичМежду 1898 и 1906 г.р.
МатьКатыкина Ефимия СеменовнаОколо 1896 г.р.
Супруги
Фурсин Николай Миронович17.09.1932 г.р.
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Рождение
12.06.1934
Отец: Катыкин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фурсин Николай Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фурсин Николай Миронович
Смерть
13.06.1992