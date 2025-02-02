Фурсина (Катыкина) Пелагея 12.06.1934 — найти родственников по фамилии на Familio

Фурсина (Катыкина) Пелагея

Автор
КМ
Моисеев К.

женский, родилась 12.06.1934

умерла 13.06.1992

Отец
Катыкин Михаил ЕфимовичМежду 1898 и 1906 г.р.
Мать
Катыкина Ефимия СеменовнаОколо 1896 г.р.
Супруги
Фурсин Николай Миронович17.09.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1934

Отец: Катыкин Михаил Ефимович

Мать: Катыкина Ефимия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурсин Николай Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсин Николай Миронович

Рождение ребёнка
07.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурсин Николай Миронович

Смерть
13.06.1992

Мы используем куки для улучшения работы сайта.