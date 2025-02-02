Фурсин Николай Миронович
мужской, родился 17.09.1932
умер 28.10.1992
Супруги
Фурсина (Катыкина) Пелагея12.06.1934 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фурсина (Катыкина) Пелагея
Рождение ребёнка
07.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фурсина (Катыкина) Пелагея
Смерть
28.10.1992