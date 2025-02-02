Фурсин Николай Миронович 17.09.1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Фурсин Николай Миронович

Автор
КМ
Моисеев К.

мужской, родился 17.09.1932

умер 28.10.1992

Супруги
Фурсина (Катыкина) Пелагея12.06.1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсина (Катыкина) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фурсина (Катыкина) Пелагея

Рождение ребёнка
07.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фурсина (Катыкина) Пелагея

Смерть
28.10.1992

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