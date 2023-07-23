Малахов Феоктист Севастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Малахов Севастьян
Рождение ребёнка
Около 25.02.1812
Дочь: Бирюкова Агафия Феоктистовна
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Карповна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно