Малахов Феоктист Севастьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Феоктист Севастьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Малахов Севастьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 25.02.1812

Дочь: Бирюкова Агафия Феоктистовна

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Карповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Евдокия Карповна

Смерть
Неизвестно
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