Малахова Евдокия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Евдокия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 25.02.1812

Дочь: Бирюкова Агафия Феоктистовна

Отец ребёнка: Малахов Феоктист Севастьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Феоктист Севастьянович

Смерть
Неизвестно
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