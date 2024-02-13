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Ковальчук Валерий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1946

Отец: Ковальчук Степан Михайлович

Мать: Ковальчук Глазкина Татьяна Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковальчук (Аникина Свирина) Надежда Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальчук (Аникина Свирина) Надежда Гавриловна

Рождение ребёнка
21.08.1976

Сын: Ковальчук Максим Валерьевич

Мать ребёнка: Ковальчук (Аникина Свирина) Надежда Гавриловна

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