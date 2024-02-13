Ковальчук Валерий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковальчук (Аникина Свирина) Надежда Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1976
Сын: Ковальчук Максим Валерьевич
Мать ребёнка: Ковальчук (Аникина Свирина) Надежда Гавриловна