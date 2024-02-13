Ковальчук (Аникина Свирина) Надежда Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук (Аникина Свирина) Надежда Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1945

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1945

Отец: Свирин Гаврил Константинович

Мать: Аникина Короткова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковальчук Валерий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальчук Валерий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
21.08.1976

Сын: Ковальчук Максим Валерьевич

Отец ребёнка: Ковальчук Валерий Степанович

Рождение ребёнка
21.08.1976

Сын: Ковальчук Максим Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

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