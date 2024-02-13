Ковальчук (Аникина Свирина) Надежда Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковальчук Валерий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
21.08.1976
Сын: Ковальчук Максим Валерьевич
Отец ребёнка: Ковальчук Валерий Степанович
Рождение ребёнка
21.08.1976
Сын: Ковальчук Максим Валерьевич
Отец ребёнка: не указан