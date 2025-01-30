Лесскис Александр Георгиевич 1946 — найти родственников по фамилии на Familio

Лесскис Александр Георгиевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1946

умер 2016

Супруги
Либединская Лидия Юрьевна1944 г.р.
Дети
Лесскис Георгий Александрович1967 г.р.
Лесскис Ирина АлександровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесскис Наталья Александровна

Мать ребёнка: Либединская Лидия Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесскис Ирина Александровна

Мать ребёнка: Либединская Лидия Юрьевна

Бракосочетание
1965

Жена: Либединская Лидия Юрьевна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Лесскис Георгий Александрович

Мать ребёнка: Либединская Лидия Юрьевна

Смерть
2016

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