Лесскис Александр Георгиевич
мужской, родился 1946
умер 2016
Супруги
Либединская Лидия Юрьевна1944 г.р.
Дети
Лесскис Георгий Александрович1967 г.р.
Лесскис Ирина АлександровнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесскис Наталья Александровна
Мать ребёнка: Либединская Лидия Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесскис Ирина Александровна
Мать ребёнка: Либединская Лидия Юрьевна
Бракосочетание
1965
Рождение ребёнка
1967
Сын: Лесскис Георгий Александрович
Мать ребёнка: Либединская Лидия Юрьевна
Смерть
2016