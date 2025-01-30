Лесскис Георгий Александрович
мужской, родился 1967
умер 2010
ОтецЛесскис Александр Георгиевич1946 г.р.
МатьЛибединская Лидия Юрьевна1944 г.р.
Супруги
Маршалкович НатальяНеизвестно г.р.
Дети
Лесскис Александр ГеоргиевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маршалкович Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лесскис Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Маршалкович Наталья
Смерть
2010