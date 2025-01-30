Лесскис Георгий Александрович 1967 — найти родственников по фамилии на Familio

Лесскис Георгий Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1967

умер 2010

Отец
Лесскис Александр Георгиевич1946 г.р.
Мать
Либединская Лидия Юрьевна1944 г.р.
Супруги
Маршалкович НатальяНеизвестно г.р.
Дети
Лесскис Александр ГеоргиевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: Лесскис Александр Георгиевич

Мать: Либединская Лидия Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маршалкович Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесскис Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Маршалкович Наталья

Смерть
2010

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