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Валеев Дамир Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1939

Дата смерти

17.06.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Загидуллина Римма Рафиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загидуллина Римма Рафиловна

Место жительства
Неизвестно
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загидуллина Римма Рафиловна

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.06.2005
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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