Валеев Дамир Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1939
Дата смерти17.06.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загидуллина Римма Рафиловна
Смерть
17.06.2005
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан