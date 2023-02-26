Тимошин Роман Никитин
Место рожденияд.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Никита Сергеев
Мать: Агафия Косьмина
д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1823
Мать ребёнка: Дария Герасимова
д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1834
Мать ребёнка: Дария Герасимова
д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно