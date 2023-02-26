Тимошин Роман Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошин Роман Никитин

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Место рождения

д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Никита Сергеев

Мать: Агафия Косьмина

д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1823

Сын: Тимошин Семён Романов

Мать ребёнка: Дария Герасимова

д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1834

Сын: Тимошин Тихон Романов

Мать ребёнка: Дария Герасимова

д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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