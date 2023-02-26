Дария Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

28.01.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1823

Сын: Тимошин Семён Романов

Отец ребёнка: Тимошин Роман Никитин

д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1834

Сын: Тимошин Тихон Романов

Отец ребёнка: Тимошин Роман Никитин

д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.01.1855
д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
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