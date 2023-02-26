Дария Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти28.01.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1823
Отец ребёнка: Тимошин Роман Никитин
д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1834
Отец ребёнка: Тимошин Роман Никитин
д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.01.1855
д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.