Шашкина Кочетова Настасья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашкина Кочетова Настасья Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Кочетова Марфа (Клементьева)

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Шашкинъ Клементий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Василиса дряхлая

Отец ребёнка: Шашкинъ Клементий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шашкинъ Сергей

Отец ребёнка: Шашкинъ Клементий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашкинъ Клементий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

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