Оловянникова Антонина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Сын: Оловянников Прокопий Поликарпов
Отец ребёнка: Оловянников Поликарп Захаров
Рождение
До 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Иванова Мария Поликарпова
Отец ребёнка: Оловянников Поликарп Захаров
Рождение ребёнка
28.08.1900
Дочь: Анна Поликарпова
Отец ребёнка: Оловянников Поликарп Захаров
Смерть
Неизвестно