Оловянникова Антонина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оловянникова Антонина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878

Сын: Оловянников Прокопий Поликарпов

Отец ребёнка: Оловянников Поликарп Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
До 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Иванова Мария Поликарпова

Отец ребёнка: Оловянников Поликарп Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1900

Дочь: Анна Поликарпова

Отец ребёнка: Оловянников Поликарп Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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