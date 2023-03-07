Оловянников Поликарп Захаров
Место рождения
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Сын: Оловянников Прокопий Поликарпов
Мать ребёнка: Оловянникова Антонина Васильева
Рождение
До 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Иванова Мария Поликарпова
Мать ребёнка: Оловянникова Антонина Васильева
Рождение ребёнка
28.08.1900
Дочь: Анна Поликарпова
Мать ребёнка: Оловянникова Антонина Васильева
Смерть
Неизвестно