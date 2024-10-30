Кулебакина (Печеркина) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулебакина (Печеркина) Дарья Васильевна

Место рождения

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

С 1839 по 1840

Дата смерти

20.09.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1839 по 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулебакина Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
1897 восприемник девица
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулебакин Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
26.01.1859

Муж: Кулебакин Григорий Васильев

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
мужу 24, жене 19
Рождение ребёнка
1860

Сын: Кулебакин Петр Григорьев

Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.10.1861

Сын: Кулебакин Назарий Григорьевич

Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
С 1867 по 1868

Сын: Кулебакин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.02.1870

Сын: Кулебакин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
С 1871 по 1872

Сын: Кулебакин Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.08.1871

Сын: Кулебакин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
С 1875 по 1876

Дочь: Гутова (Кулебакина) Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
20.09.1895
Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
от паралича в 50 с чем то лет. хоронит муж

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