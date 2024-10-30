Кулебакина (Печеркина) Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияС 1839 по 1840
Дата смерти20.09.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1839 по 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулебакина Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев
1897 восприемник девица
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулебакин Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев
Бракосочетание
26.01.1859
мужу 24, жене 19
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
05.10.1861
Сын: Кулебакин Назарий Григорьевич
Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
С 1867 по 1868
Сын: Кулебакин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
18.02.1870
Сын: Кулебакин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
С 1871 по 1872
Сын: Кулебакин Стефан Григорьев
Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
30.08.1871
Сын: Кулебакин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев
Рождение ребёнка
С 1875 по 1876
Дочь: Гутова (Кулебакина) Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Кулебакин Григорий Васильев
Смерть
20.09.1895
от паралича в 50 с чем то лет. хоронит муж