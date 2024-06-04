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Гутова (Кулебакина) Ирина Григорьева

Место рождения

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

С 1875 по 1876

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1875 по 1876

Отец: Кулебакин Григорий Васильев

Мать: Кулебакина (Печеркина) Дарья Васильевна

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.10.1899

Дочь: Кулебакина Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
незаконнорожденная
Бракосочетание
19.05.1900

Муж: Гутов Прокопий Алексеев

Сыромолотная, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
мужу 33 жене 24

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