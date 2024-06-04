Гутова (Кулебакина) Ирина Григорьева
Место рождения
Дата рожденияС 1875 по 1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1875 по 1876
Рождение ребёнка
08.10.1899
Дочь: Кулебакина Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
незаконнорожденная
Бракосочетание
19.05.1900
Сыромолотная, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
мужу 33 жене 24