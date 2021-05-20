Дорофей Назаров Около 1727 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорофей Назаров

Автор
МБ
Бухаркина М.

мужской, родился Около 1727, Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

умер Неизвестно

Супруги
Марья ПетроваОколо 1728 г.р.
Дети
Матрона ДорофееваОколо 1764 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Матрона Дорофеева

Мать ребёнка: Марья Петрова

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Неизвестно

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