Дорофей Назаров
мужской, родился Около 1727, Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
умер Неизвестно
Супруги
Марья ПетроваОколо 1728 г.р.
Дети
Матрона ДорофееваОколо 1764 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Матрона Дорофеева
Мать ребёнка: Марья Петрова
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно