Пестрякова (Бадьин) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестрякова (Бадьин) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Бадьин Семен

Мать: Глафира Романовна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестряков Рюрик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестряков Рюрик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестряков Рюрик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестряков Рюрик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестряков Рюрик

Смерть
Неизвестно
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