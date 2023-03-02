Пестрякова (Бадьин) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Отец: Бадьин Семен
Мать: Глафира Романовна
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пестряков Рюрик
Смерть
Неизвестно